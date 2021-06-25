Джинсові шорти, які ніколи не вийдуть з моди
Джинсові шорти – головний атрибут повсякденного літнього гардероба. У 2021 році з'явилося безліч трендових моделей на будь-який смак. Їх можна одягти на будь-яку подію: вечірку, прогулянку чи в ресторан, повідомляє Обозреватель.
Шорти-бермуди об'ємного крою на стегнах, тому пасуватимуть дівчатам, які мають навіть зайві кілограми. Бермуди стали трендом у 2021 році, ними можна доповнити будь-який повсякденний образ із сорочкою чи топом. Щоб зробити талію ще більш виразною, варто одягти пояс.
Короткі шорти із завищеною талією – це фасон, який точно ніколи не покине модний олімп. Висока посадка є дуже комфортною при носінні у спекотну погоду. Джинсові шорти створять базовий літній образ, ця річ повинна бути у гардеробі в кожної дівчини.
Літо вважається періодом, коли не варто боятися експериментів. Шорти з вирізами підкреслять жіночні вигини фігури, але важливо не перебільшити, щоб не виглядати вульгарно.
Неонові та пастельні кольори також тренд останніх років. Яскраві шорти із завищеною талією доповнюють літній образ.
Чорні джинсові шорти пасують під все. Будь-яка модель у цьому кольорі виглядає стильно.
Джинсові велосипедки – тренд, який повернувся в моду з 90-х. Тепер обтягуючі шорти до коліна must have. Їх одягають усі модниці, тому що це зручна модель.