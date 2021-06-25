Джинсові шорти, які ніколи не вийдуть з моди

Джинсові шорти – головний атрибут повсякденного літнього гардероба. У 2021 році з'явилося безліч трендових моделей на будь-який смак. Їх можна одягти на будь-яку подію: вечірку, прогулянку чи в ресторан, повідомляє Обозреватель.

Шорти-бермуди об'ємного крою на стегнах, тому пасуватимуть дівчатам, які мають навіть зайві кілограми. Бермуди стали трендом у 2021 році, ними можна доповнити будь-який повсякденний образ із сорочкою чи топом. Щоб зробити талію ще більш виразною, варто одягти пояс.

Шорти-бермуди ще довго будуть на піку популярності.

Короткі шорти із завищеною талією – це фасон, який точно ніколи не покине модний олімп. Висока посадка є дуже комфортною при носінні у спекотну погоду. Джинсові шорти створять базовий літній образ, ця річ повинна бути у гардеробі в кожної дівчини.

Шорти із завищенною талією завжди в моді.

Літо вважається періодом, коли не варто боятися експериментів. Шорти з вирізами підкреслять жіночні вигини фігури, але важливо не перебільшити, щоб не виглядати вульгарно.

Шорти з вирізами і шнурівками виглядають стильно.

Неонові та пастельні кольори також тренд останніх років. Яскраві шорти із завищеною талією доповнюють літній образ.

Яскраві відтінки завжди в тренді.

Чорні джинсові шорти пасують під все. Будь-яка модель у цьому кольорі виглядає стильно.

Чорний колір завжди в тренді.

Джинсові велосипедки – тренд, який повернувся в моду з 90-х. Тепер обтягуючі шорти до коліна must have. Їх одягають усі модниці, тому що це зручна модель.