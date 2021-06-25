У виявленому канадському похованні приблизно 751 безіменна могила

Представники корінного населення Канади разом з правозахисними організаціями підрахували, що поблизу колишньої католицької школи в штаті Саскачеван знаходиться приблизно 751 поховання, пишуть міжнародні ЗМІ.

Наразі це найбільше незаконне кладовище, пов'язане з пригніченням і насильницькою асиміляцією корінних народів.

За даними організації Cowessess, неясно, скільки на цьому місці знайдеться дитячих останків, оскільки за розповідями тут ховали й дорослих. Також деякі могили належать некорінним жителям – можливо, працівникам школи та церкви.

Правозахисники сподіваються відшукати надгробки, які могли зняти з могил, і залучити поліцію для пошуку винних.

Нагадаємо, в штаті Саскачеван біля колишньої католицької школи, що займалася примусовою асиміляцією представників корінних народів, знайшли масове поховання. Могили не підписані та не враховані в реєстрах. Це друга за 2 місяці сумна знахідка, аналогічне кладовище виявилося неподалік від Камлупса в Британській Колумбії.