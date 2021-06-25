Сніданок для всієї родини: який корисний і смачний

Багатьом з нас знайома ця проблема: що з'їсти вранці на сніданок? Так, щоб було "і смачно, і корисно" - і їла вся сім'я, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram розповіла, що повинен містити в собі корисний сніданок і навела приклади смачних і поживних страв на ранок. Сніданок повинен бути не тільки натуральним, але і ситним. І калорії тут ні при чому!⠀

Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, у великій кількості клітковини і в так званій "поживної цінності". Під поживною цінністю мається на увазі не кількість калорій, а багатство їжі на мінеральні речовини, корисні жири, білок і правильні вуглеводи.

Всі вони - складові енергетичного балансу:⠀

Білок постачає нас енергією і стимулює вироблення правильних гормонів, що відповідають за гарний настрій.

Жири стабілізують цукор в крові.

А правильні вуглеводи дають клітинам паливо для функціонування.

Чому ж ще важлива поживна цінність сніданку?

Тілу потрібно не тільки паливо, але і вітаміни з мінералами. Без них в клітці не відбудеться хімічний ланцюжок процесів "вироблення енергії з надійшла глюкози". Тут вкрай важливі вітаміни групи В, магній, цинк, залізо, хром, селен та інші речовини.

У світлі цієї інформації очевидно, що сніданок із серії "бутерброд з сиром і маслом" не може наситити вас надовго. Як, втім, і вівсяна каша. У ній катастрофічно не вистачає жирів і білка!

Приклади корисних, швидких і смачних сніданків: