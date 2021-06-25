Hyundai вперше показала нову "заряджену" модель

Прем'єра спортивного седана Elantra N відбудеться найближчим часом, повідомляє Автоцентр.

Hyundai почала тизерну кампанію нового «зарядженого» седана ще у вересні минулого року.

Зараз же настав час перших офіційних зображень. Їх два: на одному видно задня частина нового седана Хюндай з невеликим спойлером на кришці багажника, на другому - колесо з червоним гальмівним супортом і літерою N. Ще одна риса, на яку звертаєш увагу, видно на обох зображеннях - червоні пороги.

Варто відзначити, що ніякої технічної інформації про новий спортивному седані південнокорейська марка не надала. За попередньою даними, новий Hyundai Elantra N укомплектують 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом. Такий мотор вже встановлюється на хетчбек i30 і кросовер Kona N. Орієнтовна потужність - близько 300 к.с. В пару агрегату передбачена 8-ступінчаста роботизована коробка передач. Привід - передній.

Прем'єра Hyundai Elantra N очікується найближчим часом, але точна дата поки не оголошена.