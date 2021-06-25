У Києві на рейки метро впав пасажир

У столичному метрополітені зупинили майже всю синю гілку - від "Теремків" до "Олімпійської" і від "Контрактовій площі" до "Героїв Дніпра". Причиною стало падіння пасажира на рейки на станції Майдан Незалежності. Про це, посилаючись на пресслужбу метро, повідомляє Ліга.net.

На місце прибули правоохоронці, про стан впав пасажира поки не повідомляється. За інформацією свідків події, на рейки він стрибнув сам.

Через 15 хвилин рух по гілці відновили, зараз на місці працюють рятувальники й медики.