Під час поїздки втратили закордонний паспорт: як діяти

Як діяти, якщо під час перебування за кордоном ви втратили / у вас викрали закордонний паспорт, повідомляє ЮрЛіга.

1. Напишіть заяву до поліції

Насамперед необхідно звернутись до найближчого відділення поліції для складення заяви про втрату або крадіжку паспорта. У тексті заяви доцільно перерахувати всі візи та відмітки, які були проставлені у паспорті в країні вашого перебування (якщо це можливо). За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

2. Завітайте до посольства

З довідкою отриманою у поліції потрібно звернутися в місцеве посольство України, де за загальним правилом заповнюється заява-анкета для отримання тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

На підставі поданих документів та відомостей, після встановлення вашої особи та громадянства, співробітниками консульства буде оформлене тимчасове посвідчення особи на повернення в Україну.

Зверніть увагу: тимчасове свідоцтво особи, видане в посольстві, дає право тільки на повернення в Україну. Придбати з цим актом авіаквитки і перетнути кордони інших країн не можливо.

3. Зверніться до Міграційної служби

Після повернення додому зверніться до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа та оформити собі новий. Для цього потрібні внутрішній паспорт громадянина України та квитанція про сплату послуги. Терміновий документ оформлюється 7 робочих днів, а нетерміновий - 20.

Також у міграційній службі радять підготуватися до «форс-мажорів» заздалегідь:

збережіть для себе корисні контакти українського посольства чи консульства України в тій країні, яку збираєтесь відвідати (усі контакти доступні на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України).

не зайвим буде зробити ксерокопії своїх основних документів та зберігати їх окремо від оригіналів; паспорти, закордонний та внутрішній, зберігайте окремо один від одного.