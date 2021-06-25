Skoda анонсувала стратегію розвитку до 2030 року

Виробник з Млада-Болеслава анонсував стратегію розвитку до 2030 року, повідомляє Автоцентр.

Крім того, чеська марка розповіла про те, чого їй вже вдалося досягти.

Анонсуючи презентацію стратегії Next Level, Шкода похвалилася вражаючими результатами виробництва. За шість місяців 2021 року не пощастило зібрати 15 824 електромобіля і 15 370 плагін-гібридів. Не дивно, що новий захід також буде стосуватися електрифікації.

Згідно з попередніми даними, до 2030 року в модельній лінійці виробника з'явиться чотири нових електромобіля. Що саме нас чекає - складно сказати. Але анонс зміг не тільки зацікавити, але ще і вразити всіх шанувальників виробника.

В рамках презентації будуть озвучені цікаві подробиці щодо нових моделей, дати їх появи на ринку, інформації про електрифікацію і багато іншого. Стежити за подією можна на каналі виробника в YouTube.

Відомо, що вже в наступному році компанія покаже нові кросовери Skoda Kodiaq і Karoq - одні з найбільш затребуваних моделей чеського бренду.