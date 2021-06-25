Ferrari представила самий нестандартний суперкар

Ferrari представила самий нестандартний суперкар

Опубліковані перші фото Ferrari 296 GTB. Суперкар Феррарі позначив повернення марки до двигунів V6 на серійних моделях вперше за довгі роки, повідомляє АвтоПортал.

Втім, новий Ferrari 296 GTB не можна назвати слабким. Його 3,0-літровий V6 твін-турбо розвиває 663 к. с., та ще й доповнений 167-сильним електромотором. Результат - 830 к. с. і 740 Нм, тобто з серійних моделей могутніше лише Ferrari SF90 Stradale і LaFerrari.

Перші фото Ferrari 296 GTB

Розгін до 100 км/год займає всього 2,9 с, а до 200 км/год - 7,3 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год. При цьому суперкар Феррарі може проїхати 25 км в повністю електричному режимі.

Найбільш нестандартний суперкар Ferrari

При цьому заряджається гібрид Ferrari 296 GTB вийшов досить легким - 1470 кг. Цього домоглися за рахунок великого використання карбону.

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Дизайн виконаний в стилі побратимів Ferrari SF90 Stradale і Roma з витягнутим силуетом і загостреним носом. Знайома і компоновка салону - з великою віртуальною приборки і винесеними на кермо кнопками управління поворотниками і світлом фар.

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