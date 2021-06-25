Ціна бензину злетить майже на 6 грн: прогноз експертів

У разі подорожчання нафти до $100 за барель, яке прогнозують найбільші світові нафтові компанії до наступного року, вартість бензину в Україні перевищить 35 грн/л, повідомляє UBR.

Про це розповіли експерти паливного ринку. Відзначимо, що станом на 24 червня середня ціна "п'ятого" бензину по країні становила 29,3 грн / л.

Українські заправки з травня змушені встановлювати свої ціни виходячи з урядових обмежень. Вони припускають націнку в 5 і 7 грн для бензинів і дизпалива, яка додається до середньої ціни європейських біржових котирувань за попередні 10 днів, а також митних податків, логістичних витрат і з урахуванням офіційного курсу НБУ.

Середня ціна встановлюється на одну декаду, а потім переглядається.

Главред видання "Нафторинок" Олександр Сіренко пояснив, що світові котирування сирої нафти безпосередньо зачіпають котирування нафтопродуктів на європейських хабах.

За словами гендиректора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, кожен долар у барелі нафти становить $ 6-7 в оптовій ціні бензину і дизеля. Вони додають до кожного літра в роздробі 20 копійок.