"Динамо" попрощалося з бразильським легіонером

"Динамо" попрощалося зі своїм бразильським нападником Клейтоном. Футболіст прийшов у команду в жовтні 2020 року як вільний агент і зараз знову отримав цей статус, повідомляє Обозреватель.

На своєму офіційному сайті﻿ кияни побажали вже колишньому гравцеві успіхів у подальшій кар'єрі.

Згідно з інформацією, яка з'явилася в Telegram-каналі "Динамо Київ Inside"﻿, таке рішення було ухвалено за підсумками розмови з головним тренером столичного клубу Мірчею Луческу. Румунський фахівець дав зрозуміти футболістові, що не розраховує на нього в наступному сезоні.

Наступною зупинкою Клейтона стане Бразилія. Він отримав пропозицію від однієї з місцевих команд і розірвав контракт із "Динамо" за обопільною згодою.

Клейтон і "Динамо" розірвали контракт за обопільною згодою. Джерело: Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Відзначимо, що з жовтня 2020 року легіонер провів всього один матч за киян, відзначившись в ньому результативною передачею.