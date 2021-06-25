"Динамо" попрощалося з бразильським легіонером
"Динамо" попрощалося зі своїм бразильським нападником Клейтоном. Футболіст прийшов у команду в жовтні 2020 року як вільний агент і зараз знову отримав цей статус, повідомляє Обозреватель.
На своєму офіційному сайті кияни побажали вже колишньому гравцеві успіхів у подальшій кар'єрі.
Згідно з інформацією, яка з'явилася в Telegram-каналі "Динамо Київ Inside", таке рішення було ухвалено за підсумками розмови з головним тренером столичного клубу Мірчею Луческу. Румунський фахівець дав зрозуміти футболістові, що не розраховує на нього в наступному сезоні.
Наступною зупинкою Клейтона стане Бразилія. Він отримав пропозицію від однієї з місцевих команд і розірвав контракт із "Динамо" за обопільною згодою.
Відзначимо, що з жовтня 2020 року легіонер провів всього один матч за киян, відзначившись в ньому результативною передачею.