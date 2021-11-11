Продукти, які очистять печінку від токсинів

Печінка не може боліти, вона позбавлена ​​нервових рецепторів, тож довгий час захворювання цього органу можуть протікати безсимптомно. Тому раз на півроку-рік корисно проконсультуватися з лікарем, здати печінкові проби, зробити УЗД. У такому випадку проблеми можна виявити на ранніх етапах, повідомляє GreenPost.

Печінка — орган дуже потужний, виконує безліч функцій, у тому числі здатний до самоочищення. Що стосується харчування, то можна говорити лише про те, що є, безумовно, продукти, корисні для роботи печінки, а є небезпечні для неї — ті, які здатні змінювати функції печінки та завдавати шкоди, перевантажувати її ферментативну систему.

Гастроентеролог Тетяна Небензя розповіла про корисні для цього органу продукти:

Пісні сорти м’яса (телятина, яловичина, індичка, курка, кролик).

Нежирні види риби (короп, окунь, щука, судак, минтай, хек).

Макаронні вироби з твердих сортів пшениці.

Цільнозерновий хліб, хлібні вироби із твердих сортів зерна, сухарі та галети.

Крупи: гречка, рис, манка, а ще краще — жито, пшениця.

Якщо немає лактозної непереносності, то нежирна «молочка»: 5 %-ий сир, 2,5 %-ве молоко, йогурти без барвників, добавок і цукру.

Горіхи багаті корисними рослинними жирами, вживати їх потрібно несмаженими.

Сухофрукти містять натуральні цукри, тому теж у «корисному» списку.

Свіжий сир (типу адигейського).

Яйця у вигляді омлетів.

Фрукти й овочі у принципі корисні всі, але якщо термічно їх обробляєте, робіть це правильно: вони мають бути приготовлені на пару або відварені.

Взагалі, питання про термічну обробку актуальне для будь-яких продуктів. Смажені на олії корисними для печінки не будуть. Те ж стосується маринадів, копчення, консервації.

Варто зупинитися на методі «очищення» печінки рослинними оліями та лимоном. Тут можна говорити про деяку жовчогінну дію, тобто чистяться протоки, але не сама печінка. І пам’ятайте, що будь-які «очищення» та модні «детокси» іноді завдають сильної шкоди вашому організму, загострюючи хронічні хвороби. Дуже часто після таких самоочищень людина потрапляє в лікарню із загостренням або терміново стає пацієнтом хірурга. Не захоплюйтеся, у всьому потрібна міра. І перш ніж ви зберетеся щось самостійно лікувати у себе, сходіть до лікаря і переконайтеся, що вам це можна та взагалі потрібно.

Алкоголь, особливо газований, коктейлі — ворог печінки. Якщо говорити про менш токсичні для неї спиртні напої, то це міцні сорти алкоголю: горілка, коньяк.

Майте на увазі: після сильного харчового «потрясіння» печінка здатна самовідновитися, але для цього їй потрібен час, часом до місяця.

Жирне м’ясо, в тому числі птиці (качка, гусак, особливо зі шкірою), — велике навантаження на ферментативну систему печінки. Якщо переїли шашликів у вихідні, посидьте пару днів після цього на рослинній дієті: овочі, зелень, крупи, рослинні олії.

Не голодуйте! Голодування — сильний стрес для організму.

Не сподівайтеся на гепатопротектори (препарати, що захищають печінку), їх потрібно приймати тільки за показаннями, після медичних аналізів і досліджень.