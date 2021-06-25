Експерти порівняли ліквідність електромобілів і авто з ДВС

Загальновідомо, що електромобілі відчутно падають в ціні від моменту покупки в салоні і подальшому перепродажі на вторинному ринку. Але на скільки саме? Один з німецьких порталів з продажу нових авто призводить якраз такі цифри, повідомляє АвтоПортал.

Падіння вартості електромобілів аналітики порівняли з бензиновими і дизельними машинами. Вони встановили, що ціна на електромобіль трирічної давності становить 50,7 відсотка від вартості нового, на бензинову машину - 53,1 відсотка, а на дизельну - 55,8 відсотка.

Цікаво, що ці цифри дещо відрізняються від тих, що раніше привів «Німецький автомобільний трест» (Deutsche Automobil Treuhand, DAT). У своєму дослідженні, проведеному цієї весни, він визначив, що по закінченню 3 років електромобіль коштує 51% від своєї початкової вартості, тоді як паливна машина - 56%. При цьому ще рік тому електрокар оцінювався в стільки ж, у скільки і машина, що харчується від традиційного палива.

Причина такої різниці все та ж: якщо за ті ж три роки бензинові та дизельні автомобілі за великим рахунком ніяк не змінилися, то електромобілі пішли далеко вперед. Іншими словами, трирічний електромобіль вже сильно відстає від нового за запасом ходу, швидкості зарядки, ефективності енергоспоживання і т.д. Але найголовніше - чим більше пробіг, тим вище ймовірність деградації і виходу з ладу АКБ. Тобто, він відчутно поступається новому EV по ключових параметрах.

Втім, тут потрібно розуміти, що електромобіль виграє по дешевизні експлуатації - по-перше, він не потребує великих затрат на пальне, по-друге - планове ТО на нього коштує менше, плюс проводиться воно рідше.