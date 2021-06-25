Трансгендер з США не зміг пробитися на Олімпіаду2020

Днями в команду Нової Зеландії на Олімпійський ігри була включена важкоатлетка Лорел Хаббард, яка ще років десять тому виступала на чоловічих змаганнях. Компанію в Токіо їй ледь не склав ще один трансгендер – Сісі Телфер з США, повідомляє Сегодня.

Телфер не змогла виконати правила World Athletics, які вимагають від учасниць жіночих забігів на дистанціях від 400 до 1500 метрів підтримувати рівень тестостерону в крові нижче за показник 5 нономолей на літр протягом мінімум одного року перед стартами.

Телфер приймала гормональні препарати після зміни статі в 2017 році, але в недостатній кількості. Менеджер атлетки заявив, що Сісі згодна з вердиктом спортивної влади, але не відмовляється від своїх олімпійських планів в майбутньому, повідомляє СЕ﻿.

Сісі Телфер до 24 років, була Крейгом, який виступав в чоловічих студентських змаганнях. Після зміни статі вона стала першим в історії трансгендером, який виграв головний студентський чемпіонат країни. Це сталося в 2019 році. При цьому суперниці Телфер висловлювали невдоволення, оскільки тіло Сісі продовжувало залишатися чоловічим, незважаючи на появу жіночих статевих органів і гормональну терапію.