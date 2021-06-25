Розкрито дата виходу iPhone 13

Apple представить нові смартфони 14 вересня. Про це пише видання Barron's, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти цитують аналітика Wedbush Деніела Айвса (Daniel Ives), який 21 червня оновив свій прогноз щодо випуску смартфонів серії iPhone 13. У розкритому звіті говориться, що нові флагмани будуть анонсовані на заході на третьому тижні вересня. З огляду на, що Apple зазвичай проводить презентації по вівторках, варто чекати, що смартфони представлять 14 вересня.

Надходження гаджетів до продажу намічено на наступну за датою анонса тиждень. Судячи з того, що компанія зазвичай відкриває продажу по п'ятницях, можна очікувати, що iPhone 13 з'явиться в магазинах 24 вересня. Грунтуючись на дату виходу, слід вважати, що передзамовлення на моделі відкриється 17 вересня.

Відповідно до джерел ланцюжка поставок аналітика Wedbush в Азії, Apple розраховує, що базовий iPhone 13 стане найбільш продаваним девайсом в серії. Його частка складе від 35 до 45 відсотків. Початкові замовлення на нові флагмани становлять від 90 до 100 мільйонів одиниць. Це більше, ніж у 2020 році, коли Apple замовила близько 80 мільйонів штук апаратів лінійки iPhone 12.

Айвс також розповів, що всі смартфони серії отримають лідар для камери. Крім того, аналітик упевнений, що у нових флагманів з'явиться версія на один терабайт пам'яті.

Про те, що анонс флагманів Apple відбудеться точно в строк - у вересні, Деніел Айвс повідомив в березні. В Apple сподіваються, що терміни поставок не будуть зірвані і споживачі зможуть придбати нові девайси вже в жовтні.