На автобані Київ-Бориспіль встановлять систему "зважування у русі"

Під час ремонту траси міжнародного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці між Києвом і Борисполем застосовується низка інноваційних рішень, серед яких і система "зважування-у-русі, повідомляє РБК-Україна.

Її буде встановлено з обох боків траси, щоб убезпечити дорогу, яку вважають першим українським автобаном, від передчасних руйнувань через перенавантажені великогабаритні автомобілі.

Зазначається, що система "зважування-у-русі" (Weight-in-Motion (WiM)) є ефективним інструментом для боротьби з перенавантаженим великогабаритним транспортом. Вона фіксує без зупинки руху вагу, швидкість, габарити і номерні знаки транспортних засобів. Уся отримана інформація передається до бази даних поліції.

Також при ремонті траси вперше було проведено цифрове сканування дорожнього полотна за допомогою сканера Trimble MX2.

Отримана 3D модель дороги дозволила якісно спланувати проведення фрезерування зношеного покриття та влаштування нового полотна.

Дорога після ремонту буде обслуговуватися за допомогою автоматизованої інтелектуальної системи, яка аналізуватиме великий набір даних, починаючи від температури дорожнього покриття, закінчуючи наявністю заторів в напрямку руху і рекомендаціями по швидкісному режиму.

Вся ця інформація буде виводитися на монітори, розташовані уздовж траси.

Загальна протяжність ділянки від метро "Бориспільська" до в'їзду в місто Бориспіль становить 17 км. Наразі по всій ширині правої частини дороги вже ведеться фрезерування покриття.

Для прискорення ремонту на об'єкті цілодобово працюватимуть шість асфальтоукладачів і перевантажувачів VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2.

На трасі будуть також відремонтовані два шляхопроводи і підземні пішохідні переходи. Укоси насипу і узбіччя зміцнять посівом багаторічних трав, буде встановлено нове бар'єрне огородження, опори освітлення, світильники і метеостанції. Шляхопроводи будуть оснащені декоративною підсвіткою.

Ремонт ділянки, після якого дорога відповідатиме стандартам європейських автобанів, планується завершити вже у серпні.