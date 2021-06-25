Законопроєкт про олігархів – це постріл у повітря, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт про деолігархізацію дає шанс олігархам стати справжніми бізнесменами. Про це глава держави сказав в інтерв'ю "1+1, повідомляє Ліга.net.
"Є такий принцип, і в моєму житті він такий: спочатку постріл в повітря, а потім в тіло. Ось постріл в повітря – це законопроєкт. Я вважаю, постріл в повітря – це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як в старій Європі, у нас немає часу. Постріл у повітря – це шанс – станьте бізнесменами, постріл в тіло – це референдум", – сказав Зеленський.
Президент переконаний, що в боротьбі з олігархами виграють всі.
"Всім буде великий плюс. Вони не будуть витрачати гроші на політику, політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції. Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. До речі, від будь-якої країни, тому що їхні гроші тут. Якщо вони повернуть багато грошей не в державу, а в інвестиції – розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати, якщо у вас є за кордоном мільярди – повертайте", – зазначив він.