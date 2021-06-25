Аеропорт "Бориспіль" повернувся до прибутковості

У травні поточного року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримав 40 млн грн прибутку. Про це повідомив голова наглядової ради "Борисполя" Володимир Жмак, повідомляє UBR.

"Повернення аеропорту ... до прибутковості - це позитивний сигнал для всієї галузі" , - зазначив глава наглядової ради.

За його словами, "Антикризова програма" допомогла зменшити витрати при збільшенні доходів. Це повернуло аеропорт до прибутковості.

Крім того, Жмак розповів, що "Бориспіль" активно веде роботу для залучення нових авіаперевізників.

"Ті авіакомпанії, які працювали в аеропорту до кризи, продовжують літати і збільшують кількість рейсів. Більш того, у 2021 році до нас приходять нові авіакомпанії" , - підкреслив глава наглядової ради.

Так, минулого місяця стартували регулярні рейси компанії Cyprus Airways, у червні був перший переліт із Саудівської Аравії лоукостера Flynas.

До того ж очікується співпраця з Wizzair Abu Dhabi, Eurowings і ще кількома новими перевізниками.