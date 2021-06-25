Херсон побило градом, "приходив Зевс"

Херсон накрило сильною зливою і потужним градом ввечері в четвер, 24 червня. Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів перед цим стояла сонячна і дуже спекотна погода﻿. Однак на місто впав ще й великий град, повідомляє РБК-Україна.

Як кажуть місцеві жителі, негода﻿ налетіла на місто раптово і за кілька хвилин місто буквально затопило.

Вулиці міста швидко перетворилися на бурливі річки, а слідом за зливою посипався великий град. Все це супроводжувалося сильним штормовим вітром. Злива була нетривалою, але затопило вулиці в східній частині міста, Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла спочатку злива, а потім град. У Таврійському люди бачили яскраві блискавки.

"Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі", – написав житель Херсона та опублікував барвисте відео з неймовірною блискавкою.

Гроза з градом не дісталася тільки до Шуменського – там пролетіла всього пара крапель.

Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.

Місцеві жителі також переживають за врожай – сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.