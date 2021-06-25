Добкін змусив депутатку від "Голосу" роздягнутися в прямому ефірі

Народний депутат від "Голосу" Юлія Клименко зняла білий піджак після суперечки з колишнім нардепом Михайлом Добкіним. Він звинуватив її тому, що в її одязі присутні кольору "Партії регіонів" – білий і синій, повідомляє Обозреватель.

Перепалка між політиками відбулася в прямому ефірі телеканалу "Україна 24". Гості студії обговорювали "регіоналів" і колишнього президента України Віктора Януковича. Під час словесної перепалки Добкін зазначив, що Клименко прийшла на програму в кольорах партії.

"Янукович нікого не дурив. Ви теж в біло-блакитному сюди прийшли. Дивіться – це кольори "Партії регіонів", – сказав він.

Після такого зауваження Клименко зняла з себе білий піджак, але сказала, що у партії були кольори іншого відтінку.

"Заради вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне, я буду в синьому", – додала вона.

Ведуча програми Наталя Влащенко зазначила, що Добкін "змушує жінок роздягатися".