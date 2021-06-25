Відставка Авакова: у Зе-команді розповіли, що може вплинути на звільнення

Справа вбитого журналіста Павла Шеремета є однією з причин, до якої апелюють, кажучи про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України, повідомляє Телеграф.

Після року під вартою, Шевченківський райсуд все-таки змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі Шеремета - ветерану АТО Андрію Антоненку, і замінив її на цілодобовий домашній арешт.

Цей крок, як і те, що президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції заявив про листування з ще однією підозрюваної, Яною Дугарь, репутаційно вдарив по Авакову, враховуючи, з якою впевненістю саме цих людей в МВС називали головними винуватцями вбивства.

На тій же пресконференції президент заявив: якщо буде доведено, що справа Шеремета сфабриковано, то Зеленський "буде серйозно говорити з Аваковим з приводу того, чи зможе він надалі залишатися міністром" .

У непублічних розмовах в Зе-команді також акцентують на тому, що саме ця справа - одне з найважливіших важелів в питанні відставки міністра внутрішніх справ.