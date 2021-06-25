Чиновники Держгеокадастру хотіли привласнити землі на мільйони

Служба безпеки в Донецькій області запобігла незаконну приватизацію 150 га державних земель, орієнтовна вартість яких понад 4,5 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Схему по виведенню земель з державної власності організували колишні та чинні чиновники Держгеокадастру.

Контррозвідники і кіберспеціалісти встановили, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО / ООС, без їх відома, до відповідних інформаційно-телекомунікаційні системи Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінетах фігурантів і за місцями їх проживання в Краматорську і Маріуполі. Було вилучено комп'ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель.

В СБУ додали, що відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 361, ч.2 ст. 362, ч.2 ст. 363 Кримінального кодексу України.