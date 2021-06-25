Разумков заявив, що не збирається у відставку
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не планує йти у відставку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію про те, що нібито він сам поширює чутки про свою відставку, Разумков сказав:
"Я не маю наміру йти у відставку, тому й розганяти такі чутки також не планую: не робив цього і робити не буду".
Спікер парламенту наголосив, що
"наразі немає виборчої кампанії, щоб будувати логічні або алогічні процеси".
"Моя робота мені подобається. Сподіваюся, я її роблю ефективно... Я її робитиму доти, доки дозволить український народ", – уклав він.