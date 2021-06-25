Разумков заявив, що не збирається у відставку

Разумков заявив, що не збирається у відставку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не планує йти у відставку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію про те, що нібито він сам поширює чутки про свою відставку, Разумков сказав: "Я не маю наміру йти у відставку, тому й розганяти такі чутки також не планую: не робив цього і робити не буду".

Спікер парламенту наголосив, що "наразі немає виборчої кампанії, щоб будувати логічні або алогічні процеси".

"Моя робота мені подобається. Сподіваюся, я її роблю ефективно... Я її робитиму доти, доки дозволить український народ", – уклав він.

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