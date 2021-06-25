Лікар назвав головну небезпеку морозива

Навіть для абсолютно здорової людини морозиво може становити небезпеку. У 30-градусну спеку складно встояти проти улюблених ласощів. І основна проблема - у відсутності заходи, говорить лікар-дієтолог Фіц харчування і біотехнологій Тамара Прунцева, повідомляє Російська газета.

За її словами, рекомендована норма споживання морозива - не більше 100 грамів приблизно два рази на тиждень. Більше - вже є ризик отримати ЛОР-патології. Може не тільки захворіти горло, шкода можна нанести зв'язкам, можуть загостритися хронічні захворювання.

Морозиво відноситься до десертів, воно має високу калорійність за рахунок вмісту цукру і жирів в ньому, тому не рекомендується його вживати людям, що страждають на цукровий діабет, особам з надмірною масою тіла, при загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту (таких, як панкреатити, гастрити) .

"Якщо у людини нормальна вага, і у нього присутні достатні фізичні навантаження, з'їсти стаканчик морозива в якості другого сніданку - непоганий вибір в спеку. А якщо з'їсти на ніч велику порцію морозива, це зовсім інша справа. Навіть якщо мова йде про низькокалорійне морозиво. Важливо час прийняття і його кількість ", - уточнює лікар.

Тамара Прунцева радить віддавати перевагу продукту з меншою кількістю інгредієнтів - чим їх менше, тим більше користі. Краще уникати морозива, де "все включено": морозиво з підвищеною кількістю жирів, солодке варення, печиво, сироп і т.п.

Зараз також в магазинах багато так званого "правильного" морозива. Наприклад, щербети можуть складатися повністю з ягід і фруктів, і вони вже точно не принесуть шкоди, говорить дієтолог.