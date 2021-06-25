У київських водіїв відібрали ще одну смугу для руху

На проспекті Гагаріна запрацювала виділена смуга для руху громадського транспорту. Це не побудована нова смуга, просто її зробили коштом звуження дороги для автомобілістів, повідомляє 24 Канал.

Днями на проспекті Гагаріна запустили смугу для руху громадського транспорту. Довжина смуги – близько 2 км у обох напрямках. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Відтепер автобусні маршрути №№ 6, 33Т, 63 та 118, які щодня перевозять понад 30 тис. пасажирів, матимуть таку необхідну і важливу для громадського транспорту перевагу – власна смуга і, як наслідок, можливість уникати затори і дотримуватися графіку руху", ­­ – зазначив чиновник .

Крім пасажирів громадського транспорту, перевагу від змін в організації дорожнього руху на просп. Гагаріна відчують і велосипедисти. Адже згідно Правил дорожнього руху їм дозволено рух смугами громадського транспорту.

Чиновник нагадав, що два тижні тому "власну" смугу отримав громадський транспорт, який курсує на вул. Братиславській. І на сьогодні у Києві вже "працюють" 30 виділених смуг для руху громадського транспорту.

Попереду облаштування таких cмуг на Харківському шосе, проспекті Правди, вулицях Луговій та Івашкевича.