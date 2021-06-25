Заборони у стосунках з різними знаками Зодіаку

У представника кожного знака Зодіаку, є свій "спусковий гачок", який означає кінець стосунків. Астрологи розповіли, що ні в якому разі не можна робити у відносинах з різними знаками, повідомляє УНИАН.

Овен

Овнам не підійде ледачий і співзалежний партнер, який не вміє розважати себе самостійно. На стосунки з консервативним Тельцем краще не розраховувати спонтанним і надмірно емоційним людям.

Близнюки

Близнюки воліють компанію людей, здатних зробити їх життя яскравіше і різноманітніше. А тим, хто стане заважати їм виходити у світ і соціалізуватися, краще Близнюків не турбувати.

Рак

Якщо партнер Рака не поважає його сім'ю і друзів, то у них навряд чи щось вийде. Те ж саме стосується і випадків, коли партнеру чуже милосердя і співчуття.

Лев

Лев жадає захоплення і чекає, що його партнер задовольнить це його бажання. В іншому випадку на тривалі відносини можете не розраховувати.

Діва

Діви не зможуть бути з тими, хто не цінує відповідальність і порядок. Це занадто допитливий знак, щоб бути з незібраною людиною.

Терези

Ваги люблять людей і з легкістю заводять не тільки нові знайомства, але і друзів. Тому вони не зможуть бути з занадто ревнивим і замкнутою людиною.

Скорпіон

Скорпіон дуже цінує довіру у відносинах, і якщо ви від нього щось приховаєте, він більше ніколи не повірить вам.

Стрілець

Стрільці цінують незалежність і люблять пригоди, тому завжди знаходяться в русі. Їм хочеться, щоб їх друга половинка брала активну участь в цих пригодах.

Козоріг

Козоріг не стане терпіти відносини з безвідповідальним партнером. Йому потрібен той, хто може скласти йому компанію в розвагах. Антисоціальні люди автоматично випадають з цього списку.

Водолій

Водоліям подобається відчувати себе соціально корисними. Тому якщо ви хочете зберегти ці відносини, то повинні володіти таким же світоглядом, як і вона.

Риби

Чутливим Рибам не підійде партнер, який не сприймає їх почуття серйозно або змушує їх робити щось проти волі.