Прямі переговори з Путіним: Кулеба викликав послів Німеччини і Франції
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав послів Німеччини та Франції для роз'яснення наміру Берліна і Парижа вести прямі переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні за підсумками візиту до Брюсселя, розміщеному у Facebook, повідомляє УНІАН.
Глава МЗС привітав те, що лідери ЄС не підтримали пропозицію канцлера Німеччина Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про відновлення самітів між Росією і Євросоюзом.
"Це дуже добре, це перемога. Щобільше, в ухваленому тексті документа написано, що Росія повинна повністю взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей. Тому цей, скажу чесно, неприємний і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж", – заявив Кулеба.
"Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 року система тиску на Росію у зв'язку з російською агресією була б послаблена, а не навпаки – посилена. Це був би страшний прецедент", – зауважив глава МЗС.
Міністр додав, що
"страшно не любить" з близькими друзями та партнерами дискутувати на неприємні теми.
"Але я переконаний: коли близькі до тебе країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, ти маєш бути з ними відвертим і так само жорстко свої національні інтереси захищати", – повідомив Кулеба.
У зв'язку з цим сьогодні в МЗС очікують на розмову послів Німеччини Анку Фельдгузен і Франції Етьєна де Понсена.
"Сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини та Франції, ми хочемо краще зрозуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у "Нормандському форматі", – сказав міністр.