Porsche встановив новий рекорд Нюрбургрінга

Пілот німецької компанії Porsche встановив новий рекорд проходження кола на знаменитій "Північній петлі" траси "Нюрбургринг" в категорії автомобілів, дозволених для експлуатації на дорогах загального користування. Дистанцію у 20,8 км купе Porsche 911 GT2 RS c тюнінг-пакетом Manthey Performance Kit подолав за 6 хвилин 43.3 секунди, повідомляє Обозреватель.

Про це пише﻿ пресслужба компанії. За кермом машини був водій-випробувач компанії Ларс Керн. Завдання, яке поставили собі в Porsche, побити свій попередній рекорд у категорії дорожніх машин – 6: 48.047.

Показники для нової і старої (20,6 км) конфігурації "Північної петлі" від Ларса Керна. Джерело: Porsche

Рекордне купе 911 GT2 RS оснащено 700-сильним (515 кВт) мотором. Тюнінг-комплект Manthey Performance Kit розроблений спільними зусиллями компаній Porsche та Manthey-Racing GmbH. Він включає елементи для доведення шасі, аеродинаміки та гальмівної системи.

Команда Porsche і Manthey-Racing. Джерело: Porsche

Зокрема, комплект аеродинамічних компонентів дозволив збільшити притискну силу на швидкості 200 км/год з 49 до 70 кг, а на задній осі вона виросла з 93 до 200 кг. Це стало можливо завдяки новому заднього антикрила, модернізованому дифузора та спеціальним аеродіскам на задніх колесах.

Комплект аеродинамічних компонентів дозволив збільшити притискну силу на швидкості 200 км/год з 49 до 70 кг, а на задній осі вона виросла з 93 до 200 кг. Джерело: Porsche

На зміну штатним амортизаторам прийшли регульовані. Передні мають три різні варіанти настройки, а задні – чотири. Спеціальні гоночні гальмівні колодки та керамічні диски дозволяють підвищити інтенсивність гальмування. Також автомобіль отримав нові полегшені 20-дюймові магнієві диски спереду та 21-дюймові – ззаду. Вони дозволили знизить безпружинні маси на 11,4 кг.