Тіна Кароль знялася у "сталевому" топі

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала стильний лук. Артистка з'явилася на публіці у брючному костюмі і "сталевому" топі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Кароль знялася в новій фотосесії, на якій позувала у брючному костюмі в стилі оверсайз, а також "сталевому" топі, який підкреслив фігуру співачки.

Крім того, виконавиця розпустила своє довге волосся, зробила мокрий ефект, а також нанесла легкий денний макіяж.

Кароль знялася в новій фотосесії. Джерело: instagram.com/tina_karol