В Ужгороді на відвідувачів кафе впало дерево

В Ужгороді в четвер увечері, 26 червня, масивна гілка дерева впала на відвідувачів кафе. Про це, посилаючись на журналіста Віталія Дієслову, повідомляє Кореспондент.

"На щастя всі залишилися живі. Кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня тяжкості. В однієї з відвідувачок рвана рана ноги та забій ребер. Більшість відбулася синцями і подряпинами", - повідомив журналіст.

Повідомляється, що інцидент стався в четвер увечері 24 червня о 22:40 на набережній Незалежності.