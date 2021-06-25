Нафтогаз переглядає плани буріння для збільшення видобутку газу

НАК "Нафтогаз України" переглядає плани щодо буріння для збільшення видобутку природного газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Передусім ми збільшуватимемо видобуток, і вже найближчим часом. Для цього зараз переглядаємо наші плани буріння і проведення відповідних робіт на наявному фонді свердловин", - сказав в інтерв'ю голова правління НАК Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, світова тенденція до збільшення цін на вуглеводні також сприяє проведенню робіт і операцій, які раніше не мали економічного сенсу через низькі ціни.

"Більше того, ми переглядаємо підхід, тому що раніше він був спрощений і неправильний. Дивилися на термін окупності, причому штучний і занадто агресивний, який має сенс для маленьких комерційних, а не великих компаній. Зазвичай дивляться не на термін окупності, а на дисконтований грошовий потік. Це складніше моделювання, але правильніший підхід", - додав він.

Вітренко також нагадав, що "Нафтогаз" є національною державною компанією, тому має докладати більше зусиль для нарощування внутрішнього видобутку, ніж приватні комерційні компанії.

"Якщо для приватної комерційної компанії бурити або робити якісь операції може не мати економічного сенсу, враховуючи повну суму ренти, яку треба платити, то для національної компанії зрозуміло, що навіть якщо на окремій свердловині вона не досягає позитивного економічного ефекту з урахуванням ренти, то все одно є позитивний ефект для держави", - резюмував голова НАК.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" планує інвестувати у видобуток вуглеводнів $7,3 млрд у 2021-2025 рр., наростивши запаси в 1,8 раза. При цьому частка інвестицій у нові родовища з 2023 року перевищить інвестиції у вже розвідані. Група не зможе самостійно профінансувати озвучені плани, тому планується залучати до процесів сторонніх інвесторів.

На початку червня 2021 року "Нафтогаз" повідомив, що із 35 наявних у компанії бурових верстатів (20 нових і 15 модернізованих) задіяні 29. Роботи виконують бурові команди, що пройшли навчання на базі світових лідерів із виробництва бурового обладнання. "Нафтогаз" повністю вивів з експлуатації застарілі й неефективні радянські верстати.

Водночас компанія продовжує переоснащення на тих напрямах, які цього потребують. Зокрема, відновлено процес закупівлі десяти нових верстатів для капітального ремонту свердловин із залученням кредитних коштів ЄБРР. Цільова дата постачання цього обладнання - четвертий квартал 2022 року.

"Укргазвидобування", що входить до дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування", у 2020 року скоротило видобуток товарного газу на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) порівняно з 2019 роком - до 13,45 млрд куб. м, а валовий видобуток компанії сягнув 14,23 млрд куб. м.

Зокрема, валовий видобуток газу "Шебелинкагазвидобування" за підсумками 2020 року склав 7,55 млрд куб. м (-8,7% до 2019-го), "Полтавагазвидобування" - 5,92 млрд куб. м (+0,9%), "Львівгазвидобування" - 0,76 млрд куб. м (+1,3%).