Вагітна Осадча показала літній лук у стильному сарафані

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала стильний образ – літній довгий сарафан з яскравим принтом. Знаменитість доповнила лук аксесуарами, повідомляє Обозреватель.

У такому аутфіті зірка вийшла на публіку. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram-stories

Осадча позувала на камеру в довгій білій сукні на товстих бретельках з яскраво-блакитними малюнками і розрізом на нозі. Свій образ ведуча завершила стильною сумкою рожевого відтінку, намистом на шиї, браслетами та сонцезахисними окулярами. Крім того, знаменитість вирішила зібрати волосся у хвіст.

Осадча позує у стильному сарафані. Джерело: Скриншот