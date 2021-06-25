Рада розгляне законопроєкт Зеленського про олігархів у четвер

Верховна рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів наступного пленарного тижня. Розгляд має відбутися у четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні, заявила ﻿заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише Юлія Струк, РБК-Україна.

"У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів... Вірогідно, що ці позачергові засідання (у вівторок і четвер – прим. ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно, президент формує порядок денний", – підкреслила парламентар.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроєкт Зеленського про олігархів у середу, 30 червня.

Відомо, що парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.