Газ знову подорожчав: Нафтогаз оголосив тариф на липень

Місячна ціна газу для населення у "Нафтогазу України", яка вже в червні виявилася в 1,5 рази вищою за річну, в липні зросте ще сильніше, повідомляє Сегодня.

Газопостачальна компанія встановила тариф на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж в попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

Важливо пам'ятати, що основна маса споживачів знаходиться на річному тарифному плані "Фіксований". Місячний тариф встановлюється тільки для тих, хто сам про це попросив та для тих, для кого "Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Річний тариф для клієнтів "Нафтогазу України" в липні лишився на рівні 7,96 грн за кубометр.

Тарифи "Нафтогазу" для населення

Крім річного тарифу, який вже виправдав себе, "Нафтогаз" займається розробкою і впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів. У Кабінеті міністрів розраховують, що такий підхід допоможе здешевити газ для українців.