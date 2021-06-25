Разумков розповів, коли Зеленський не зможе балотуватися в президенти

Голова Ради Дмитро Разумков розповів, за якої умови Володимир Зеленський не зможе піти на наступний президентський термін. Це буде неможливо у випадку, якщо він достроково припинить свої повноваження, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, так написано в українському законодавстві.

"Згідно з виборчим кодексом, якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватись на наступні президентські вибори" , - заявив Разумков.

Разом з тим, він заявив, що Зеленський не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.

Також він на пресконференції розповів про чотири аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори президента: