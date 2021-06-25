Мер Кличко відвідав київський пляж і поспілкувався з відпочивальниками

Мер Києва Віталій Кличко перевірив пляжі міста і показав відео з дівчатами, зняте на одному з пляжів. Відео Віталій Кличко опублікував на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Кореспондент.

"Перевірив сьогодні, як відремонтували пляж Чорторий, що в Деснянському районі столиці. Це один з дев'яти київських пляжів, які отримали в цьому році міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор", - написав Кличко.

На кадрах ролика видно, як Кличко приліг до двох відпочиваючих дівчат, щоб обговорити стан пляжу.

Мер Києва запитав дівчат про те, наскільки їм комфортно відпочивати, чи все влаштовує на пляжі і поцікавився наявністю туалетів і роздягалень.