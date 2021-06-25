Суд переніс розгляд справи про звільнення членів НКРЕКП

Суд переніс розгляд справи про звільнення членів НКРЕКП

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд справи про звільнення чотирьох членів НКРЕКП, включаючи голову Валерія Тарасюка, на 4 серпня, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчить інформація на урядовому порталі "Судова влада України". Судове засідання заплановане на 10:10.

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці.

Члени комісії, яких суд постановив звільнити, оскаржили рішення, подавши апеляції. До процесу також залучено низку енергетичних компаній, включаючи "Прикарпаттяобоенерго". Останнє засідання у справі відбулося 23 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго

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