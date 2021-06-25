На українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції

На українців чекають довгі вихідні через святкування наступного понеділка Дня Конституції. Всього українці відпочиватимуть три дні - 26, 27 та 28 червня, повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч 28 червня - День Конституції - припадає на понеділок. Тож вихідні триватимуть три дні поспіль.

День Конституції відзначається в Україні на честь прийняття Основного закону в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Процес прийняття Конституції в залі ВР тривав 23 години. За документ проголосували 315 народних депутатів.

Це є єдиним святом, закріпленим безпосередньо в Конституції.

"День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України" , - йдеться в 161 статті Основного закону України.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.