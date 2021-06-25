На українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції

На українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції

На українців чекають довгі вихідні через святкування наступного понеділка Дня Конституції. Всього українці відпочиватимуть три дні - 26, 27 та 28 червня, повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч 28 червня - День Конституції - припадає на понеділок. Тож вихідні триватимуть три дні поспіль.

День Конституції відзначається в Україні на честь прийняття Основного закону в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Процес прийняття Конституції в залі ВР тривав 23 години. За документ проголосували 315 народних депутатів.

Це є єдиним святом, закріпленим безпосередньо в Конституції.

"День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України", - йдеться в 161 статті Основного закону України.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Новини

analytics