Україна стрімко наростила експорт жита

Обсяг експорту зернових культур з України з початку 2020/21 МР станом на 25 червня 2021 р. склав понад 43,9 млн т, що на 22% (або 12,23 млн т) нижче показника минулого року (56,2 млн т, повідомляє AgroPortal.

Так, пшениці з початку сезону експортовано 16,4 млн т, що на 20% менше, ніж минулого сезону.

Поставки ячменю на зовнішні ринки склали 4,21 млн т (-15,5%).

Жита на звітну дату відправлено 15,8 тис. т, що майже вдвічі перевищує минулорічний показник. Станом на 21 травня поставки жита на зовнішні ринки становили 2,1 тис.т.

Кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період пішло 22,6 млн т, що на 7,5 млн т або 25% менше торішніх показників.

Разом з тим, експорт українського борошна з початку сезону склав 124,8 тис. т, що на 62% поступається показнику на аналогічну дату минулого сезону.