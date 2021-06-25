Німеччина відкрила кордони для вакцинованих осіб

Німеччина дозволяє в'їзд в країну з 25 червня для осіб, повністю щеплених від COVID-19 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 25 червня 2021 року в'їзд з України до Німеччини для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в'їжджати до Німеччини з метою відвідання друзів, знайомих і родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в'їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", – йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні.

Відзначається, що право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однієї з вакцин, зазначених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньої необхідною дозою або вакциною, яка вимагає однієї дози, пройшло не менше 14 днів.

"Зараз це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Перелік вакцин планується розширити й доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", – вказується в повідомленні.

Відзначається, що для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

"Для осіб, які одужали від хвороби, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини. Для підтвердження повної вакцинації особам, які одужали, необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірусну інфекцію. Підтвердженням факту хвороби повинен бути позитивний результат ПЛР-тесту", – зазначають у посольстві.

Крім того, особи, яким ще не виповнилося 12 років і які ще не отримали щеплення проти коронавірусу, можуть при наявності у них документального підтвердження тесту (ПЛР або антиген-тест) в'їжджати до Німеччини в супроводі одного або обох повністю вакцинованих батьків. Особам, яким ще не виповнилося 6 років, підтвердження тестування при цьому не потрібне.