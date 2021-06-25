Рейтинг найдивніших і найсмішніших автомобілів в історії

Автовиробники завжди намагаються зробити транспортні засоби унікальними та не схожими на інші. Проте іноді вони дуже захоплюються, повідомляє Обозреватель.

Деякі їх творіння були незграбними, але водночас сміливими. Інші – цікаві та унікальні, або виглядали, як шкільний проєкт. Більшість з них лишилися тільки концептами, але деякі все ж виїхали на вулиці. Сайт HotCars﻿ зібрав список із найдивніших автомобілів в історії, які можуть змусити посміхнутися.

BMW Isetta 1955 року

Передня частина BMW IsettaI була його дверима. Джерело: Вікіпедія

BMW створило цей автомобіль, схожий на клопа, в 1955 році. Isetta – найдивніша машина німецької компанії. Вся її передня частина – це двері, на яких встановлена приладова панель. У випадку аварії з авто можна вилізти через полотняний дах.

Однак, цей автомобіль викликав ажіотаж і його продали понад 161 000 одиниць. Повністю відреставрована модель може коштувати до 40 000 доларів.

Peel P50 1962 року

Peel P50 не мав задньої передачі. Джерело: Вікіпедія

Мікроавтомобіль P50 від Peel Engineering Company отримав титул від Книги рекордів Гіннеса, як найменше серійне авто. Він важив всього 55 кілограм. Машина не мала задньої передачі, маневрувати нею доводилося за допомогою ручки на задній частині. Всередині вміщувався один чоловік і продуктова сумка.

Цей автомобіль також отримав ьагато шанувальників. Одного разу на аукціоні його продали за 176 000 доларів. Цікаво, що він досі випускається, але вже з задньою передачею і всім необхідним для сучасного автомобіля.

Fiat Multipla 1999 року

Fiat Multipla з дуже дивною передньою частиною. Джерело: Motor1

Дизайн цього автомобіля теж є дуже дивним. Здається, що Multipla – це маленький автомобіль, який наклали на більший, і поєднали їх. Таке відчуття, що Fiat поклав щось важке на капот, щоб стиснути його. Крім того, "шарму" додає величезна кількість маленьких фар.

Проте Fiat Multipla був практичним сімейним автомобілем, який випускався з 1998 до 2010 року. Він мав два ряди, на яких могли вміститися по три пасажира. Автомобіль був просторим і чудово керувався.

Honda Fuya-Jo 1999 року

У Honda Fuya-Jo можна було танцювати. Джерело: New Atlas

Honda Fuya-Jo призначався для молодого покоління, яке любило нічне життя. Він був дуже низький, щоб гуляки каталися по місту, і досить високий, щоб всередині можна було танцювати. А панель інструментів всередині імітувала ді-джейське обладнання.

Концепт був дійсно дуже сміливим, але дуже короткий капот і враження, що ти їдеш в телефонній будці, не врятувало його.

Nissan S Cargo 1989 року

Nissan S Cargo був дуже компактний і в ньому не можна було перевозити вантаж. Джерело: Вікіпедія

Nissan S Cargo – це невеликий автомобіль, який ніколи не мав вийти у світ. У ньому не можна було перевозити навіть невеликий вантаж, а дизайн був дуже дивний.

Модель була заснована на Citroen 2CV. Вона дебютувала на автосалоні в Токіо в 1989 році, але без фірмової марки Nissan. Машина мала 3-ступеневу автоматичну коробку передач та 1,5-літровий двигун E15. Виробляли авто протягом трьох років, і за цей час встигли випустити 8000 екземплярів.