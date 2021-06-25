Ягоди, що підвищують енергію людини

Літо - пора вітамінів, які потрібно не тільки вживати, але і запасати на холодний період. Підвищити енергію і забути про нестачу сил допоможуть відомі всім ягоди, в яких міститься величезна кількість необхідних мікроелементів, повідомляє Dailyhoro.

Справитися з нестачею енергії можна не тільки завдяки відпочинку і спеціальним вправам, але і за допомогою додавання в раціон харчування корисних продуктів. Експерти рекомендують урізноманітнити меню ягодами, які, крім аромату і привабливого вигляду, додадуть в ваш раціон необхідні вітаміни, а також піднімуть вам настрій і додадуть радості.

1. Чорниця. Ці корисні ягоди містять величезну кількість вітамінів, а також необхідні для організму залізо, цинк і калій. Додавання чорниці в раціон харчування допомагає корегувати вагу, боротися із запальними процесами, а також уникнути цукрового діабету. Ягоди чорниці стануть справжнім джерелом енергії та допоможуть підбадьоритися з користю для здоров'я.

2. Полуниця. Ці ласощі містить антиоксиданти, які позитивно впливають на роботу серця, а також вітаміни та мінерали, що підтримують організм в тонусі. Кілька ягід в день додадуть сил і енергії, поліпшать настрій та травлення, а також стануть незамінним перекусом для тих, хто хоче зберегти гарну фігуру.

3. Журавлина. Ці ягоди варто запасти на зиму, адже журавлина - це джерело вітаміну С, необхідного для профілактики та лікування простудних захворювань. Ягоди підіймають імунітет, заповнюють запаси сили й енергії. У них міститься поліфенол, який відповідає за правильну роботу серцево-судинної системи, і ягоди журавлини обов'язково включають в раціон для запобігати розвитку небажаних захворювань, а також для підвищення працездатності мозку.

4. Виноград. Ягоди молодості та краси припадуть до столу всім тим, хто хоче посилити свою привабливість. Виноград сприяє поліпшенню пам'яті, підвищує працездатність і допомагає в профілактиці цукрового діабету. Жменя ягід доведеться до столу тим, хто займається копіткої розумової роботою, що вимагає великих енерговитрат.

5. Малина. Корисне ласощі також використовують для профілактики та лікування простудних захворювань, як енергетика і для зниження стресу. Малина має протизапальні властивості, допомагає зібратися і залучити внутрішні ресурси для оздоровлення та поліпшення працездатності.

6. Кавун. Ця корисна ягода допомагає очистити організм від токсинів, знизити рівень цукру в крові, захистити від стресу. У кавуні містяться речовини, які запобігають розвитку пухлин, а також заряджають бадьорістю і не дають стресу зіпсувати настрій.

7. Ожина. Ці ягоди допомагають боротися із запальними процесами, заповнюють нестачу вітамінів і дають приплив бадьорості. Ожину рекомендують вживати тим, хто витрачає багато енергії, займаючись спортом або розумовою працею.