Чехія закликала Євросоюз до діалогу з Росією

Чехія закликала Євросоюз налагоджувати діалог з Москвою, як це робить влада США. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Андрій Бабіш на саміті об'єднання в Брюсселі, повідомляє Лента.Ру.

"З РФ необхідно підтримувати комунікацію, вона відіграє важливу роль у вирішенні різних проблем, наприклад, в Сирії", – підкреслив політик.

Він зазначив, що європейським лідерам і російській стороні необхідно спільно домовитися про оновлення й відновлення Сирії. Бабіш також підкреслив, що економічна і політична обстановка в цій країні чинить серйозний вплив на міграційні тенденції в Європі.

Чеський прем'єр зробив висновок, що Євросоюз повинен підібрати відповідний формат для подальшого розвитку взаємодії з Росією.

Раніше стало відомо, що глави держав і урядів Євросоюзу на саміті в Брюсселі відкинули ідею канцлера ФРН Ангели Меркель і голови Франції Еммануеля Макрона запросити президента Росії Володимира Путіна на зустріч лідерів країн ЄС. Однак пізніше стало відомо, що європейські лідери можуть повернутися до ідеї проведення саміту з Росією.