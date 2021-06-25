Подсолнечное масло: как менялись цены за последние годы

В Україні за останні пів року різко злетіли ціни на соняшникову олію, вона стала одним з найдорожчих продуктів у споживчому кошику. Серед причин зростання ціни експерти називають подорожчання олії на світових ринках. Але Антимонопольний комітет усе одно почав вивчати ситуацію з ціною в Україні, повідомляє Слово і діло.

Пропонуємо подивитися, як змінювалася вартість соняшникової олії у 2013-2021 роках, а також скільки її виробляли і відправляли на експорт.

Інфографіка Слово і діло

Наприкінці травня 2013 року літр соняшникової олії коштував 15,04 грн, через рік ціна опустилася до 14,44 грн. До травня 2015-го літр олії подорожчав до 29,88 грн, до травня 2016-го – до 31,33 грн.

До середини 2017 року вартість соняшникової олії становила 33,74 грн. Три роки ціна на олію була стабільною – близько 34 грн. У травні минулого року олія подешевшала до 34,14 грн. У травні цього року ціна стала вище практично вдвічі – літр олії коштував 62,57 грн.

Виробництво та експорт соняшникової олії зросли за вісім років. У 2013 було вироблено 3,4 млн тонн нерафінованої і 0,6 млн тонн рафінованої олії. Експорт склав 3,2 млн тонн. Наступного року було вироблено 4,4 млн тонн нерафінованої і 0,7 млн тонн рафінованої олії. На експорт пішло 4,3 млн тонн.

За 2015 рік рівень виробництва і експорту дещо знизився. Виготовили 3,7 млн тонн нерафінованої і 0,5 млн тонн рафінованої олії, а продали – 3,9 млн тонн.

У 2016 році виробництво нерафінованої олії збільшилося до 4,4 млн тонн, рафінованої – до 0,6 млн тонн. Експорт зріс до 4,8 млн тонн. За 2017-й було вироблено 5,4 млн тонн і 0,7 млн тонн нерафінованої і рафінованої соняшникової олії. Експортували за рік 5,8 млн тонн.

У 2018 році знову було падіння рівня виробництва соняшникової олії, а експорт знижувався два роки поспіль. У 2019 виготовили 5,8 млн тонн нерафінованої і 0,8 млн тонн рафінованої олії, експортували 5,5 млн тонн.

За минулий рік було вироблено 5,9 млн тонн і 0,9 млн тонн нерафінованої і рафінованої соняшникової олії. Експорт зріс до 6,9 млн тонн. За три місяці 2021-го і виробництво, і експорт олії знизилися порівняно з аналогічним періодом 2020 року.