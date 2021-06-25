Фіскали вилучили з тіньового ринку продукції на 2 млрд грн

У січні-травні цього року співробітники Державної фіскальної служби вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн. Це на 764 млн грн більше в порівнянні з тим самим періодом минулого року - 1,3 млрд грн, повідомляє UBR.

Зокрема, фіскали вилучили таку продукцію:

спирт - 191 тис. дал. (1 дал. - 10 літрів) на суму 351 млн грн, що на 99 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2020-го;

лікеро-горілчані вироби - 50 тис. дал. на 105 млн грн;

тютюнові вироби - 13,3 млн пачок на 435 млн грн;

паливно-мастильні матеріали - на 1,1 млрд грн, що на 820 млн грн більше.

Крім того, ДФС припинила діяльність 6 незаконних виробництв спирту, 51 - лікеро-горілчаних виробів, 10 - тютюнових виробів, або на 7 більше, ніж роком раніше, 11 - пально-мастильних матеріалів, що на 3 перевищує показники за той же період минулого року.

Також на підставі рішень суду заблоковано 121 інтернет-ресурс, на якому реалізовувалися підакцизні товари. До того ж вилучені 3,2 млн марок акцизного податку з ознаками підробки.