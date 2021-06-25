Ветерани влаштували мітинг під офісом Зеленського

У середу, 23 червня, націонал-патріоти, ветерани та волонтери АТО влаштували потужний мітинг біля офісу РНБО в Києві — вони вимагали відставки секретаря РНБО Олексія Данілова, звинувативши його в роботі на Кремль. Вранці 25 червня кілька сотень патріотично налаштованих українців — активістів і ветеранів АТО — прийшли вже під офіс президента Володимира Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Вони нагадали, що ще кілька місяців тому РНБО запровадила санкції проти верхівки партії ОПЗЖ, але реально ніхто не покараний.

"Медведчук не поніс ніякої реальної відповідальності, його сховали під домашній арешт, де він продовжує примножувати свої статки. Його штурмові загони "тітушок" також продовжують діяти. Ми вважаємо, що пан Данілов такими псевдосанкціями тільки рятує зрадників України. Тому він сам є зрадником і пособником Кремля. Звертаємося до президента Володимира Зеленського з вимогою негайно відправити Данілова у відставку за колаборацію з пʼятою колоною в Україні" , — заявили учасники протесту.

Раніше відомий блогер порівняв РНБО Данілова з сумнозвісною більшовицькою ВЧК Дзержинського. Також ASPI news повідомляло, що ветерани АТО 23 червня провели акцію протесту і вимагали відставки Данілова, а також покарання Медведчука та інших активних членів ОПЗЖ.