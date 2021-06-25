"Велике будівництво" компенсувало втрати робочих місць
Програма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії, повідомляє Экономическая правда.
Про це президент Володимир Зеленський розповів в етері програми "VIP з Наталією Мосейчук" на "1+1".
"Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 [тисяч]", – зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що для країн однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інфраструктурний план президента США Джо Байдена на понад 2 трильйони доларів.