Австрійці обурилися виходом України в плей-офф Євро-2020

Австрійські вболівальники обурилися тим, що збірна України вийшла в плей-оф Євро-2020 з третього місця, але отримала слабшого суперника в 1/8 фіналу. Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться зі Швецією, а кривдники нашої національної команди на груповому етапі – з Італією, повідомляє Обозреватель.

Як пише﻿ видання FootBoom, фанати не приховували свого невдоволення, залишивши безліч незадоволених коментарів у соціальних мережах. Потрапляння України в плей-оф викликало у них відразу.

Huber: Вже давно не секрет, що УЄФА дуже любить країни зі східної Європи: Азербайджан, Росія, Угорщина, Польща, Україна, Румунія, Казахстан... І всі знають, чому УЄФА так лояльно ставиться до подібних країн та їхніх косяків. Адже Австрія не дає хабарі та не купує прихильність футбольних чиновників. Скільки Україна дала грошей УЄФА, щоб там закрили очі на їхні брудні справи?

Anulu: Якусь відразу від футболу відчуваєш, коли таке відбувається. 99%, що Україна спеціально нам програла, щоб не вийти на Італію. Не вірю у відмазки Шевченка, що у них не було сил. Ось побачите, на Швецію вийдуть і будуть носитися по полю 90 хвилин!

Stefan: Де ж справедливість? Австрія боролася за перемогу й отримала сильнішого суперника, ніж Україна, яка відверто зливала матч із нами. В УЄФА вважають, що це нормально, що це справедливо? Чому там мовчать і не хочуть карати Україну? Адже всі все розуміють, навіть якщо немає прямих доказів.

Groll: Хотілося, щоб Україна не потрапила в плей-оф. Впевнений, вся Австрія вболівала за Словаччину та Польщу, але українцям просто неймовірно пощастило! Тепер вони грають зі Швецією, найслабшою командою, що потрапила в плей-оф.

Poiss: Неймовірно, правда? Австрія набирає 6 очок, виграє два матчі в групі та посідає друге місце, але шансів в 1/8 практично не буде. Україна дивом виграла у Північної Македонії, потім, можливо, спеціально програла Австрії, а її суперником стає Швеція. Як це можливо?! Я в шоці. Неправильно це все, не має такого бути...

Україна посіла третє місце в групі C. Джерело: УАФ

Україна увійшла до четвірки кращих третє команд. Джерело: УАФ

Нагадаємо, що збірна України потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 завдяки тому, що Швеція вирвала перемогу у Польщі, а Іспанія розгромила Словаччину в останньому турі групи E. Підопічні Шевченко опинилися під загрозою вильоту з чемпіонату Європи після того, як поступилися Австрії в третьому матчі на турнірі.

Відзначимо, що трансляції матчів Євро-2020 можна буде побачити на телеканалі "Україна".