У "Слугу народу" хочуть запросити етнічних угорців, – Тищенко

Нардеп і глава закарпатського осередку "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що політсила намагається поглибити свій вплив в регіоні. Він заявив, що в партію планують прийняти етнічних угорців, повідомляє Вести.

"У нас активно працює політичний осередок... Ми хочемо запропонувати етнічних угорців прийняти в партію... Я вважаю, що це дуже правильна тенденція. Вони розуміють проблему як ніхто інший", – розповів нардеп.

За його словами, президент Володимир Зеленський зацікавлений в діалозі. Він вважає, що зараз влада робить все, щоб "зшити Україну і налагодити добросусідські відносини".

"Раніше це питання намагався ніхто не розглядати – всіх влаштовувала напруга між країнами...", – сказав Тищенко.

Він заявив, що в середині червня зустрічався з почесним консулом Угорщини в Ужгороді, де політики проговорювали теми щодо співдружності двох держав.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на ПАРЄ про необхідність надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову в усіх сферах, включаючи державне управління.

Він закликав нашу владу повернутися до "закону Ківалова-Колесніченка", який набрав чинності ще в серпні 2012 року. Згідно з цим законом, статус мови могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках – і менше ніж 10%. Але після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, навіть терміну "регіональні мови" в Україні більше не існує.