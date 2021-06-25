У Путіна прокоментували відмову ЄС від саміту з Росією

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в п'ятницю, 25 червня, висловив жаль у зв'язку з відмовою ЄС від саміту з Росією, повідомляє Кореспондент.

"Ви знаєте, що в цілому президент Путін був і залишається зацікавлений в налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем", – додав Пєсков.

"Концептуальна позиція президента Путіна, що ми готові йти в цьому налагодженні так далеко, наскільки готові наші візаві, вона, безумовно, зберігає свою актуальність, і Путін про це неодноразово говорив", – уточнив представник Кремля.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон запропонували обдумати можливість організації в майбутньому саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі відхилили цю ініціативу. Ця пропозиція була виключена із кінцевого комюніке саміту ЄС.

Щобільше, лідери країн Євросоюзу доручили зовнішньополітичній службі ЄС під керівництвом Жозепа Борреля вивчити варіанти для введення нових санкцій проти Росії.