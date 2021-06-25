Чи можна пити в спеку гарячий чай

У Великобританії обговорюють, наскільки корисні в спеку гарячі напої. Прихильники гарячого чаю стверджують, що він підвищує температуру тіла зсередини й тому спека відчувається менше. Насправді чай або інший гарячий напій охолодить тіло в спеку, тільки якщо на вулиці дме вітер, а в приміщенні є протяг або працює кондиціонер, повідомляє Російська газета.

До таких висновків прийшли дослідники зі Школи кінетики тіла при Університеті Оттави. Як повідомив журналу Smithsonian глава дослідження австралійський професор Оллі Джей, гарячі напої змушують сильніше потіти, але знижують температуру тіла тільки за умови, що піт може випаровуватися. Якщо це неможливо - наприклад, в задушливу, безвітряну погоду - або якщо на вас закритий одяг, краще вибрати холодний напій, вважає професор Джей.

Іншої думки дотримуються в Середній Азії. За радянських часів жителі південних республік - наприклад, Казахстану, Узбекистану, Киргизії та Таджикистану - були відомі звичкою ходити в спеку в теплих ватних халатах, чалмах або вовняних шапках і пити гарячий чай. Несолодкий зелений чай швидко втамовує спрагу, а щільний одяг захищає від сонця.